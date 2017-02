Cruzes marcam segundo dia de posse administrativa de casas no Algarve

Marisa Rodrigues * Hoje às 09:24, atualizado às 10:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Começou cerca das 9 horas a segunda fase da tomada de posse administrativa de construções na ilha do Farol, no concelho de Faro, abrangendo 19 casas.

A operação está a ser acompanhada por um protesto de moradores, vestidos de negro, que se manifestam carregando cruzes pela praia, enquanto acompanham os elementos da Pólis que vão marcar as casas para posterior demolição.

A primeira casa marcada pelos elementos da Pólis pertence a uma "família de pescadores" e foi construída "há mais de 50 anos", disse o presidente da Associação de Moradores da Ilha do Farol, Feliciano Júlio.

Esta é uma das cinco casas com providências cautelares interpostas mas que não vai escapar à tomada de posse administrativa, dado que não chegou atempadamente a informação do tribunal.

Aparentemente, o contingente da Polícia Marítima destacado para esta quinta-feira é menor que a de quarta-feira, o primeiro dia da tomada de posse, que ficou marcado por protestos ruidosos e por um reforço policial que desagradou aos moradores.

No total, deverão ser demolidas 56 casas na ilha da Culatra, 34 no núcleo do Farol e 22 nos Hangares. São habitações situadas a menos de 40 metros da linha de água.

"As casas estão próximas da água devido à falta de areia e isso deve-se à extração de inertes, sem fiscalização e com a cumplicidade do Estado português", disse Feliciano Júlio.

A equipa da Pólis Litoral Ria Formosa concretizou na quarta-feira a tomada de posse administrativa de 12 das 15 casas que estavam previstas para esse dia, porque os proprietários de três casas apresentaram providências cautelares, explicou fonte da sociedade.

A tomada de posse da primeira casa ficou concluída às 9.05 horas de quarta-feira, perante os gritos da população desse núcleo com palavras de ordem como "é uma pouca-vergonha", "ilhéus unidos jamais serão vencidos" ou "é vergonhoso o que fazem com o povo".

Para o local foram enviados 40 agentes da Polícia Marítima, uma enfermeira, uma embarcação do Instituto de Socorro a Náufragos e a Cruz Vermelha.

Durante o processo, os moradores entoaram o hino nacional.

A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa foi criada em 2008 com vista a uma operação integrada de requalificação e valorização da orla costeira na ria Formosa, entre Vale do Lobo, no concelho de Loulé, e Vila Real de Santo António.

No núcleo dos Hangares, em Olhão, a tomada de posse administrativa de 22 casas está marcada para 2 de março.