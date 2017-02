Muita polícia e contestação na posse administrativa de casas na Ria Formosa

Marisa Rodrigues * Hoje às 09:33, atualizado às 09:57 Facebook

Um forte dispositivo policial está a acompanhar a tomada de posse administrativa de habitações no núcleo do Farol, nas ilhas-barreira da Ria Formosa, no Algarve.

A operação, com início marcado para as 8.30 horas desta manhã, está a ser contestada pelos moradores. Os elementos da Sociedade Polis, que trata da posse administrativa de 35 habitações no núcleo do Farol, em Faro, estão acompanhados por um forte contingente da Polícia Marítima.

"Ficamos surpreendidos por ver aqui tanta polícia. Somos pessoas humildes, gente que não quer problemas com ninguém", disse Feliciano Júlio, da Associação de Moradores da Ilha do Farol.

Elementos da associação, vestidos com uma t-shirt impressa com os dizeres "Je Suis Ilhéu", acompanham as diligências, que decorrem entre a contestação e momentos dramáticos, de pessoas que não querem ficar sem casa.

"Em muitos destes casos, esta é a primeira habitação. Vamos continuar a tentar ajudar estas pessoas", disse Feliciano Júlio, recordando que há ainda três providencias cautelares pendentes no Tribunal Administrativo e outras tantas no Tribunal Civil.

Por volta das 9.30 horas, tinha sido tomada posse administrativa de três das 35 habitações. Esta é uma intervenção da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, criada em 2008 com vista a uma operação integrada de requalificação e valorização da orla costeira na Ria Formosa, entre Vale do Lobo, no concelho de Loulé, e Vila Real de Santo António.

No núcleo dos Hangares, em Olhão, a tomada de posse administrativa de 22 casas está marcada para 2 de março.

Entre os vários projetos da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa está o processo de renaturalização das ilhas-barreira que tem sido contestado pelas populações residentes nos núcleos habitacionais ali instalados.

A par de manifestações e protestos contínuos de moradores, associações, autarquia e vários partidos, o processo tem vindo a ser tratado nos tribunais onde foram pedidas várias providências cautelares.

A contestação e os avanços e recuos neste processo acabaram por levar o presidente da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, Sebastião Teixeira, a demitir-se, em outubro de 2016.

A 28 de novembro, o Governo anunciou José Pacheco como novo presidente do conselho de administração da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa.

A primeira fase de intervenções nas ilhas-barreira da Ria Formosa ao abrigo do programa Polis iniciou-se no final de 2014, ano em que foram demolidas as primeiras construções ilegais, em alguns ilhotes e na Praia de Faro.

No início de outubro, o ministro do Ambiente disse no parlamento que as demolições estavam em análise "caso a caso", mas, no mesmo dia, chegavam aos proprietários das construções ameaçadas de demolição notificações de posse administrativa, que nunca se realizou.

Nessa altura, eram 81 as construções sinalizadas para demolição em ambos os núcleos, número que agora baixou para meia centena.

* com Lusa