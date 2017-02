Inundação encerra centro de saúde de Lagoa

Hoje às 13:05 Facebook

O centro de saúde de Lagoa foi encerrado devido a uma inundação, após rutura de uma conduta de água, o que obrigou ao cancelamento do serviço, disse à Lusa o presidente da ARS/Algarve.

Segundo o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, João Moura Reis, as consultas marcadas para esta quinta-feira de manhã serão reprogramadas e as consultas de recurso durante a tarde vão ser transferidas para o centro de saúde de Portimão.

O responsável acrescentou ainda que, se na sexta-feira não estiverem reunidas as condições para a reabertura do centro, as consultas serão realizadas nos postos de saúde de zonas limítrofes.

A altura da água, na sequência da rutura, era demasiado elevada, o que não viabilizava a sua aspiração, tornando os trabalhos de remoção da água mais demorados.