Um homem morreu esta quarta-feira num acidente com um trator ocorrido em Boliqueime, concelho de Loulé.

O alerta foi dado às autoridades pelas 08.23 horas e o óbito do homem de 82 anos foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM, disse à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

Para o local foram enviados militares da GNR, os bombeiros de Albufeira e uma unidade móvel de psicólogos do INEM.