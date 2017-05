Baleia-anã morta dá à costa em praia do Algarve

Hoje às 18:15 Facebook

Uma baleia-anã, com cerca de quatro metros de comprimento, deu à costa, esta sexta-feira de manhã, na praia do Gigi, em Loulé, no Algarve. As marcas que tinha no corpo indiciavam que ficou presa em redes de pesca.

Alertados por populares às 8 horas da manhã desta sexta-feira, os seguranças da Quinta do Lago alertaram o Parque Natural da Ria Formosa, que enviou para o local uma bióloga da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem (SPVS) que contactou a Polícia Marítima.

"Trata-se de uma baleia-anã com cerca de quatro metros. É uma fêmea juvenil desta espécie", disse, ao JN, a bióloga Nídia Nicolau. A posição em que foi encontrada, de barriga para cima, não permitiu ver se tinha ferimentos que pudessem ser a causa da morte, que a especialista acredita ter ocorrido "há dois ou três dias". "Aparenta ter marcas de redes, mas quero retirar amostras e proceder à necrópsia para tentar determinar com exatidão o que aconteceu", acrescentou.

Durante a tarde, o corpo do animal foi transportado para um aterro sanitário, em Loulé, onde se deslocou a biológa da SPVS para proceder à recolha de amostras.

Em grupos residentes ou migratórios, a baleia-anã é uma espécie comum nas águas algarvias. Segundo Nídia Nicolau, "todos os anos, 50 a 60 mamíferos arrojam entre Odeceixe e Vila Real de Santo António e a maioria tem indícios de captura acidental em redes de pesca".