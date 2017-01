Um morto em despiste contra árvore e poste de iluminação

Hoje às 13:09, atualizado às 13:12 Facebook

Uma pessoa morreu e outra ficou com ferimentos ligeiros na sequência de um despiste, na quinta-feira à noite, na aldeia da Tôr, em Loulé.

O alerta para o acidente, que ocorreu na estrada que faz a ligação entre as aldeias da Tôr e Salir, foi dado cerca das 22 horas de quinta-feira, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Algarve.

O óbito de um dos ocupantes da viatura foi declarado no local e o ferido ligeiro foi encaminhado para a unidade de Faro do Centro Hospitalar do Algarve (CHA), acrescentou.

O acidente requereu a intervenção de técnicos da EDP, uma vez que o condutor, na sequência do despiste, embateu numa árvore e num poste de iluminação.

Ao todo, foram mobilizados oito veículos e 21 operacionais, dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da GNR e da EDP, concluiu a mesma fonte.