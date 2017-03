Colisão entre três viaturas faz sete feridos em Portimão

Hoje às 13:46, atualizado às 13:48 Facebook

Sete pessoas ficaram feridas, três das quais com gravidade, em resultado de uma colisão que envolveu um veículo pesado e dois ligeiros, na ponte nova de Portimão, no Algarve.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro adiantou que a colisão ocorreu por volta das 11 horas, na Estrada Nacional 125, no sentido Portimão/Lagoa, tendo sido necessária a utilização de material de desencarceramento para retirar alguns dos feridos do interior das viaturas.

Segundo a fonte do CDOS, os feridos foram encaminhados para o Hospital de Portimão.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 32 elementos e 16 viaturas dos bombeiros de Portimão, Lagoa, Lagos e Silves, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Guarda Nacional Republicana.