Dois homens morrem em queda na Madeira

Dois homens morreram, esta quinta-feira, vítimas de quedas no concelho de Câmara de Lobos, na zona oeste Madeira, um numa levada e o outro numa ribeira.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, o primeiro caso aconteceu cerca de 14 horas e vitimou um agricultor de 77 anos, que sofreu uma queda na Levada do Norte.

O segundo caso ocorreu por volta das 18 horas, quando a corporação foi alertada para a presença de um indivíduo estendido no leito de um ribeiro.

Os bombeiros desconhecem as circunstâncias que envolveram esta queda, sendo que ainda decorrem as operações de resgate do corpo.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta das ocorrências.