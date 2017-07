Pescador com hipotermia grave resgatado de embarcação

Hoje às 22:16 Facebook

Um pescador foi esta quarta-feira resgatado de uma embarcação de pesca que se encontrava a 51 milhas (94 quilómetros) a oeste da Ponta do Pargo, Madeira, com sintomas de hipotermia grave, disse hoje a Autoridade Marítima (AM).

"A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com a Força Aérea (FAP) e o Serviço Regional de Proteção Civil, coordenou hoje uma operação de resgate médico de um tripulante de 42 anos com sintomas de hipotermia grave", adianta um comunicado da AM.

O comunicado adianta que, face ao quadro clínico apresentado pelo pescador, o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar) decidiu que o resgate médico deveria ser efetuado pelo método mais rápido, por via aérea, com embarque da equipa médica da Equipa Médica de Intervenção Rápida do dispositivo de emergência sediado em Porto Santo".

Para a operação de resgate foi solicitado à Força Aérea a ativação do helicóptero EH-101, do Destacamento Aéreo da Madeira da FAP de Porto Santo, tendo o tripulante sido desembarcado no aeroporto da Madeira pelas 12:52 horas, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz.

"O pescador foi posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça em situação estável", conclui.

O alerta foi recebido pela Marinha cerca das 09:44 horas.