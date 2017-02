Madeira em aviso laranja por causa da chuva

Hoje às 07:57, atualizado às 08:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Região Autónoma da Madeira está, esta terça-feira, em aviso laranja, o segundo mais grave, até meio da tarde por causa da chuva forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o IPMA, até às nove horas vigora o aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, que subirá para laranja a partir dessa hora e até às 15 horas.

Estão previstos períodos de chuva e aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. O vento será moderado a forte (25 a 40 quilómetros por hora) de sudoeste, soprando forte (40 a 50 quilómetros por hora) com rajadas até 80 quilómetros por hora nas terras altas.

Também as ilhas açorianas do Grupo Central (S. Jorge, Pico, Faial, Terceira e Graciosa) estão hoje com aviso amarelo, igualmente por causa da chuva.