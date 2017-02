Mulher e criança desaparecidas na ilha da Madeira

Hoje às 16:53, atualizado às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 22 anos e uma criança de dois anos, ambas residentes na Madeira, estão desaparecidas, anunciou a Proteção Civil do Machico, que pede ajuda para as encontrar.

Segundo a Proteção Civil, as duas pessoas residem na freguesia de Água de Pena, no Machico.

O comunicado da Proteção Civil do Machico identifica a mulher de 22 anos como Joana Raquel Rodrigues Correia Freitas. Tem 1,58 metros, pele clara e cabelo comprido de cor preta.

A criança de dois anos é identificada como João Gonçalo Freitas Gouveia, com 70 centímetros de altura, olhos castanhos e cabelo liso loiro.

As autoridades solicitam que quem tiver informações sobre o paradeiro destas duas pessoas contacte o 112 ou a PSP do Machico, através do 291965574.