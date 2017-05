Autoridades procuram criança desaparecida em Foz-Côa

Madalena Ferreira Hoje às 01:01 Facebook

A GNR e a PJ da Guarda têm desde quarta-feira no terreno uma operação de busca para encontrarem uma criança de 9 anos que desapareceu do Agrupamento de escolas de Foz-Côa.

O alerta às autoridades foi dado às 19.30 horas pela mãe da menina que tinha levado a filha à escola pela manhã mas que no final do tempo letivo não estaria à sua espera como era costume. "Ela chegou ao recinto da escola mas não frequentou as aulas", disse ao JN o diretor da Polícia Judiciária da Guarda que lidera a investigação.

De nacionalidade romena, mãe e filha residiam em Foz-Côa há menos de seis anos, altura em que regressaram da Turquia. Desde então que o pai da criança não teria contacto com a criança. "Admite-se que possa estar em causa uma desavença entre os dois progenitores por causa do poder paternal", referiu ainda o coordenador da PJ da Guarda que, para já, afasta a possibilidade de rapto para fins de tráfico de menores ou crime equiparado.

No terreno estão militares da GNR apoiados por cães pisteiros, bombeiros e investigadores da Polícia Judiciária."A jurisdição do caso passou para a PJ mas a GNR vai manter-se no perímetro de buscas durante a noite", confirmou o tenente-coronel Cunha Rasteiro que comanda o destacamento da GNR da Guarda.