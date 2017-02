Bebé morre no ventre da mãe à espera de obstetra em hospital da Guarda

MADALENA FERREIRA Hoje às 00:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Mulher entrou na unidade de saúde com perdas de sangue. Obstetra só terá respondido à emergência uma hora e meia depois.

Uma mulher em final de gestação perdeu a bebé, depois de ter estado à espera uma hora e meia para ser vista por um obstetra, que se encontrava no hospital. O caso aconteceu esta quinta-feira, na Unidade de Saúde Local (ULS) da Guarda, cuja administração já abriu um processo de averiguações para apuramento de responsabilidades na morte da bebé, por alegada falta de assistência. Segundo a família, a parturiente esteve à espera do médico mais de hora e meia, apesar de estar com perdas de sangue.

Leia mais na versão e-paper ou na edição impressa.