Ministério Público já mandou investigar morte de bebé na Guarda

Madalena Ferreira Hoje às 13:02, atualizado às 13:03

Ainda decorria a conferência de imprensa convocada esta manhã pela ULS da Guarda quando entraram nas instalações ido hospital inspetores da Policia Judiciária.

A família da criança que morreu, esta quinta-feira, no serviço de obstetrícia ainda não formalizou queixa, mas basta que o Ministério Público tenha notícia da ocorrência para mandar investigar. E foi o que aconteceu como confirmou ao JN fonte da investigação.

Já quanto aos factos, o Conselho de Administração (CA) da Unidade Local de Saúde da Guarda pouco adiantou ao que já se sabia.

Ainda à espera do tal relatório preliminar do serviço de obstetrícia e do departamento de saúde materno -infantil, o presidente do CA, Carlos Rodrigues informou apenas que já pediu à tutela a "nomeação de instrutores externos" para averiguar as circunstâncias da morte da bebé, no âmbito do processo de averiguações que a Administração Regional de Saúde do Centro(ARSC) confirmou entretanto ter aberto.

Em comunicado enviado às redações, diz "lamentar profundamente a situação ocorrida" e que "serão apuradas todas as responsabilidades e consequências" resultantes desse mesmo processo de inquérito.

Recorde-se que, esta quinta-feira, uma mulher em final de gestação perdeu a bebé, depois de ter estado à espera uma hora e meia para ser vista por um obstetra, que se encontrava no hospital. Segundo a família, a parturiente esteve à espera do médico mais de hora e meia, apesar de estar com perdas de sangue.

Cláudia Costa tinha o parto por cesariana agendado para o próximo dia 27. No entanto, deslocou-se ontem de manhã ao serviço de obstetrícia com perdas de sangue. Intuiu que ia ser mãe mais cedo. Cláudia Costa entrou em trabalho de parto e já não foi autorizada a sair da unidade de saúde.

Soube o JN que a equipa de enfermagem procedeu de imediato ao registo dos batimentos cardíacos e que, percecionando a aparente pressa do bebé para nascer, chamou o médico que estava no hospital, que não compareceu. Quando o obstetra, um médico reformado de Santarém, decidiu finalmente responder à emergência, não havia nada a fazer pela criança.