Queda de grua na Guarda faz três feridos

A queda de uma grua no distrito da Guarda, na madrugada deste domingo, provocou estragos em dois edifícios, danificou automóveis e fez três feridos ligeiros.

O acidente ocorreu às 4.30 deste domingo, informou o adjunto-nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Marcos Martins.

Entre as 20 horas de sábado e as oito horas de domingo, foram ultrapassadas as 100 ocorrências, registando-se um total de 145, sendo que "a sua maioria está a associada a queda de árvores e estruturas resultantes do vento que se fez sentir", afirmou o responsável.

De acordo com Marco Martins, os distritos mais afetados foram Viseu, Porto e Braga.

Marco Martins previu que este domingo será mais calmo, tendo em conta que as previsões meteorológicas apontam para uma melhoria no estado do tempo.

Sete distritos da costa litoral portuguesa, Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Leiria e Lisboa estão sob aviso Laranja para a agitação marítima, aviso que vigorará até às 15 horas deste domingo.

Os restantes distritos da costa sul do país, Setúbal, Beja e Faro, encontram-se sob aviso amarelo devido, igualmente à agitação marítima, até às 21 horas deste domingo.