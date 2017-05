Um morto em colisão na Guarda

Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, esta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre dois veículos, em Arrifana, no concelho da Guarda.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local, o acidente aconteceu pelas 15.45 horas na estrada nacional 16, no centro da localidade de Arrifana, e envolveu um veículo ligeiro de mercadorias e um quadriciclo, veículo de condução com carta de ciclomotor.

A vítima mortal, com cerca de 60 anos, é o condutor do quadriciclo.

No local do sinistro estiveram elementos da GNR e dos Bombeiros Voluntários da Guarda com cinco veículos e 13 homens, apoiados por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), segundo o CDOS da Guarda.