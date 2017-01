Incêndio destruiu parte de casa e feriu duas pessoas no Sabugal

Hoje às 15:09 Facebook

Um incêndio destruiu, esta terça-feira, parcialmente uma casa de habitação e provocou dois feridos ligeiros em Vale das Éguas, no concelho do Sabugal.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o incêndio ocorreu pelas 11.41 horas, no primeiro piso da habitação, que ficou "destruído por completo", e o casal de idosos que a habitava, com 83 e 84 anos, sofreu ferimentos ligeiros por intoxicação, devido à inalação de fumo.

O vereador da Câmara Municipal do Sabugal responsável pelo serviço municipal de proteção civil, Vítor Proença, contactado pela Lusa, referiu que os feridos ligeiros foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital da Guarda.

O responsável disse ainda que os proprietários, ex-emigrantes em França, não terão necessidade de ser realojados "porque têm outra casa" na localidade.

Quanto à origem do incêndio, Vítor Proença explicou que teve a ver com a chaminé de uma lareira existente no rés-do-chão que passava no primeiro andar da habitação e que, "devido à acumulação de fuligem, começou a arder", causando a destruição do piso superior do edifício.

Estiveram no local 11 elementos e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários do Soito (Sabugal) e elementos o serviço municipal de proteção civil do Sabugal e da GNR, indicou o CDOS da Guarda.