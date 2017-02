Idosa desaparecida em Trancoso encontrada bem de saúde

Hoje às 14:51 Facebook

A mulher de 76 anos que estava dada como desaparecida desde terça-feira em Cótimos, no concelho de Trancoso, foi encontrada "bem de saúde", numa aldeia vizinha.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse que a mulher foi encontrada pelas 12.15 horas, na aldeia vizinha de Cogula, também no concelho de Trancoso, distrito da Guarda.

"Foi encontrada junto à localidade de Cogula. Estava bem de saúde, cansada, com fome e com frio", adiantou à Lusa fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda.

Segundo a fonte policial, a idosa teve assistência médica logo no local.

A mulher, "que supostamente terá problemas de Alzheimer", tinha desaparecido do Centro de Dia de Cótimos pelas 14.30 horas de terça-feira.

As buscas, por elementos da GNR e dos bombeiros, foram iniciadas pelas 18.18 horas de terça-feira e foram suspensas pela meia-noite, tendo sido retomadas hoje de manhã.

Segundo o CDOS da Guarda, estiveram hoje envolvidos nas buscas oito elementos e duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Trancoso e nove elementos da GNR, com quatro veículos e um cão pisteiro.