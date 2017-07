Acidente com mota faz um morto em Alcobaça

Ontem às 21:28 Facebook

Um homem morreu, este sábado, na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro, em Lameira, no concelho de Alcobaça.

O acidente, que também provocou um ferido ligeiro, ocorreu na Estrada Nacional 8 (EN 8), pelas 13.40 horas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Para o local foram mobilizados 17 meios dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça e da GNR e uma VMER (viatura médica de emergência e reanimação) do hospital de Leiria.

Também no sul do distrito de Leiria, uma outra colisão, entre duas viaturas ligeiras, hoje, pelas 17 horas, provocou seis feridos ligeiros, adiantou o CDOS de Leiria, indicando que o acidente aconteceu na EN 114, em Imaginário, no concelho das Caldas da Rainha.