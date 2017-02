Queda deixa operário em estado grave em Porto de Mós

Francisco Pedro Hoje às 09:49, atualizado às 09:58 Facebook

Um homem de 64 anos, trabalhador da construção civil, sofreu ferimentos graves esta segunda-feira de manhã, na sequência de uma queda de uma altura de cerca de três metros, na localidade de Corredoura, concelho de Porto de Mós.

Segundo Elísio Pereira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, a vítima estaria a trabalhar numa habitação e, por razões que estão por apurar, caiu desamparada no solo e terá sofrido um traumatismo craniano.

Depois de estabilizado no local, o homem foi transportado para as urgências do Hospital de Leiria. Os voluntários mobilizaram para a ocorrência quatro elementos, auxiliados por duas viaturas.