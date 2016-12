Despiste provoca um morto e um ferido grave

Hoje às 09:55 Facebook

Um despiste de um ligeiro provocou, este sábado, um morto e um ferido grave, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.

O despiste da viatura ligeira ocorreu perto da 01 hora na Estrada Atlântica, que liga as várias praias do distrito de Leiria, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, a vítima mortal tinha 49 anos e o ferido grave 39 anos.

"O ferido grave foi transportado para o Hospital de Santo André", em Leiria, afirmou, referindo que no local estiveram 13 operacionais e três veículos dos Bombeiros da Marinha Grande, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O despiste ocorreu no troço da Estrada Atlântica que liga a praia de São Pedro de Moel à praia de Paredes, acrescentou a mesma fonte.