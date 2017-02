Homem sofre queimaduras graves em acidente de trabalho

Hoje às 19:52 Facebook

Um homem de 48 anos sofreu, este sábado, queimaduras graves num acidente de trabalho em Peniche.

Segundo fonte dos Bombeiros de Peniche, a vítima sofreu o acidente cerca das 15.40 horas, quando estava em trabalhos de manutenção e a cortar uma tubagem com uma rebarbadora.

O homem foi transportado para o hospital das Caldas da Rainha, de onde foi posteriormente transferido de helicóptero para uma unidade de queimados do Porto.

No local estiveram os Bombeiros de Peniche e o INEM com sete operacionais e quatro veículos de apoio, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.