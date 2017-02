Autocarro capotou na A1 na zona de Aveiras

Hoje às 12:01, atualizado às 12:20 Facebook

Um acidente com um autocarro registado pelas 11.25 horas está a condicionar a circulação nos dois sentidos na A1, na zona de Aveiras.

O pesado de passageiros envolvido no acidente circulava no sentido sul-norte mas, com o despiste, passou para a faixa contrária, disse fonte do Comando Geral da GNR à agência Lusa.

O acidente ocorreu junto do quilómetro 48, acrescentou a mesma fonte, ou seja, na zona de Aveiras, no concelho da Azambuja.

Indicações da GNR, citadas pela RTP, dão conta de 21 feridos ligeiros e quatro graves.

O autocarro transportava elementos de uma equipa de andebol, ainda de acordo com a estação pública.

A circulação no sentido sul-norte está a fazer-se pela berma, enquanto no outro sentido se faz pela via mais à direita.

A mesma fonte admitiu a existência de feridos ligeiros e de mais veículos envolvidos, mas pelas 11.50 horas ainda não havia confirmação oficial.

Fonte dos bombeiros da Azambuja indicou terem sido enviadas quatro viaturas para o local.