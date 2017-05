Hoje às 07:53, atualizado às 07:59 Facebook

Uma pessoa foi colhida mortalmente por um comboio na estação de São Pedro do Estoril, na linha ferroviária de Cascais.

O atropelamento ocorreu às 5.55 horas na estação de São Pedro do Estoril, concelho de Cascais, distrito de Lisboa, encontrando-se a circulação ferroviária às 7 horas a decorrer com normalidade.

No local estiveram 10 operacionais, com o auxílio de quatro veículos, segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.