Cascais reduz preços dos passes até 25%

Os preços dos passes de transporte público em Cascais, incluindo a ligação de comboio a Lisboa, vão baixar em fevereiro. As reduções chegam aos 25% nos títulos integrados e válidos em vários operadores.

A Câmara de Cascais criou a MobiCascais. O sistema multimodal de transportes agrega as bicicletas de uso público, o estacionamento para automóveis, o comboio da CP e os autocarros da Scotturb. A ambição do Município, que apresentou esta quinta-feira as poupanças nos preços dos passes combinados, é de integrar os táxis e o serviço de transporte de passageiros através de plataformas eletrónicas, como a Uber, o transporte de doentes e o transporte adaptado.

Estão em curso conversações com as autarquias de Oeiras e de Lisboa para que a rede de transportes destes concelhos se interligue com a MobiCascais.

O passe mensal das carreiras urbanas busCas passará a custar 20 euros em fevereiro, menos sete euros, e dará direito a estacionamento em qualquer zona do concelho, exceto no centro da vila, e a 30 minutos de utilização diária das bicicletas normais e elétricas (as Bicas) de Cascais. Existem 1200 Bicas em regime de partilha, para além de docas de estacionamento na via pública com capacidade para acolher duas mil bicicletas.

Quem quiser usar as Bicas livremente e por tempo indeterminado pode fazê-lo por 10 euros por mês. Por mais dois euros (12 euros), o título mensal passa a ser válido também nos novos autocarros.

Também o título, que garante estacionamento e as viagens mensais no comboio entre Cascais e Lisboa, baixará dos atuais 60,40 euros para 48,40 euros. O passe integrado da busCas e do comboio CP até Lisboa poderá ser comprado por 63,40 euros no próximo mês, em vez dos atuais 75,10 euros.

No âmbito deste plano de mobilidade, Cascais terá novas linhas rodoviárias que farão a ligação entre as estações de comboio e os parques de estacionamento. Em fevereiro, entrará em funcionamento o percurso entre S. Domingos de Rana até à estação de Carcavelos. Em breve, surgirão os trajetos entre Parede norte e a estação de Paredes e entre Alcabideche e Cascais. Em comunicado, o Município esclarece que o "Surfbus, destinado exclusivamente a surfistas, percorrerá todas as praias" procuradas pelos praticantes deste desporto.

O sistema integrado de gestão de mobilidade visa inverter a perda de passageiros para o transporte individual. Atualmente, 66% da população de Cascais usa o automóvel nas deslocações diárias e os transportes públicos perderam 12% dos passageiros. Em 15 anos, a Linha de Cascais da CP deixou de transportar 12,5 milhões de pessoas, sendo procurada por 11,3% dos moradores do concelho. Os transportes rodoviários são alternativa de mobilidade para 8,7% dos residentes.

"Queremos restituir aos cidadãos a oferta de transportes públicos para os servir de forma económica, acessível, intermodal e integrada", que seja uma alternativa efetiva ao automóvel, especifica o Município de Cascais em nota de Imprensa.