Gatos abandonados há uma semana sem água e comida em condomínio

Dois felinos estão há cerca de uma semana abandonados, sem água e alimentação, no andar de um condomínio, em Alcoitão, na freguesia de Alcabideche, Cascais.

Os locatários do primeiro andar esquerdo do número 51 do condomínio Encostas de Bicesse, na rua da Creche, estão ausentes há cerca de uma semana, com paradeiro desconhecido, encontrando-se a GNR de Alcabideche a diligenciar no sentido de os localizar, avança o jornal online Cascais24.

A casa terá sido alugada há três semanas.

O alerta foi dado por uma vizinha, esta sexta-feira à noite, porque "os gatos faziam muito barulho", porventura com "sede e fome".

Na sexta-feira, a GNR e os Bombeiros de Alcabideche constataram a presença dos dois gatos na varanda fechada em estore fixo e aparentemente com acesso ao interior da habitação, dada a existência de uma porta aberta.

Este sábado à tarde, GNR, Bombeiros e duas assistentes da Associação São Francisco de Assis voltaram ao condomínio para fornecer água e alimentação aos dois felinos - uma missão difícil dado os espaços bastante exíguos do estore fixo.

Segundo, ainda, o Cascais24, que cita fonte do Subdestacamento Territorial de Alcabideche da GNR, "estão em curso diligências junto do Ministério Público, não só no sentido de encontrar uma solução para resgatar os animais, como também identificar os locatários da casa".