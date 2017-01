Mulher de 80 anos intoxicada em fogo que destruiu apartamento

Hoje às 13:51 Facebook

Uma mulher de 80 anos ficou intoxicada por inalação de fumos na sequência de um incêndio que deflagrou, esta quinta-feira, no apartamento que habita, em São João do Estoril, concelho de Cascais.

A idosa teve necessidade de ser assistida no Hospital de Cascais.

Uma outra moradora, acamada, foi transportada, por precaução, à mesma unidade hospitalar.

O apartamento, na rua Egas Moniz, ficou destruído e, segundo o comandante Hugo Santos, dos Bombeiros do Estoril, citado pelo canal de noticias online Cascais24, houve necessidade de evacuar o edifício durante as operações de socorro.

Não são conhecidas as causas do incêndio, que deflagrou pelas 06.40 horas e foi combatido por 10 operacionais, apoiados por três veículos dos Bombeiros Voluntários do Estoril.