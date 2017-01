Mulher salva de afogamento por PSP e bombeiros

Hoje às 15:42 Facebook

Uma mulher, com cerca de 30 anos, foi salva de afogamento por agentes da PSP e posteriormente resgatada com vida pelos Bombeiros Voluntários do Estoril de uma ravina, este sábado à noite, na Ponta do Sal, em São Pedro do Estoril, concelho de Cascais.

A mulher, que apresentava vários ferimentos graves, foi transportada para a urgência do Hospital de São Francisco Xavier, no Restelo.

O alerta foi dado por pescadores amadores, que terão visto a mulher cair da ravina para a água, pouco depois das 23 horas.

Os primeiros a chegar foram agentes da PSP da Divisão Policial de Cascais que, depois de terem descido a ravina, com cerca de 20 metros, descobriram a vítima dentro de água, em risco de afogamento e lograram-na resgatar para lugar mais seguro até à chegada das equipas de socorro.

A mulher, que estaria inconsciente, foi depois estabilizada e resgatada das escarpas pelos Bombeiros Voluntários do Estoril, numa operação que durou cerca de uma hora, segundo confirmou o comandante Hugo Santos, daquela corporação, citado pelo site "Cascais24".

No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Estoril, apoiados por uma ambulância da corporação de Parede, bem como agentes da PSP e da Polícia Marítima de Cascais.