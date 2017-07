Vereador comunista pede demissão do presidente da Câmara de Cascais

Hoje às 20:40, atualizado às 21:03 Facebook

O vereador da CDU, Clemente Alves, pediu esta segunda-feira, em reunião do executivo municipal, a demissão do presidente Carlos Carreiras por alegadas irregularidades na contratação e nomeação de responsáveis de primeira linha por departamentos e empresas municipais.

o jornal online Cascais24, na resposta ao vereador comunista, o presidente do município foi perentório: "Não me demito!" e desafiou mesmo Clemente Alves "a fazer chegar" o relatório das alegadas irregularidades "às entidades oficiais", entre as quais o próprio Ministério Público.

Já esta tarde, o vereador da CDU fez chegar o relatório ao Ministério Público, adianta o Cascais24, que cita Clemente Alves.