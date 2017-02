Acidente condiciona circulação na Ponte Vasco da Gama

Hoje às 18:59, atualizado às 20:10 Facebook

O acidente que está hoje a condicionar o trânsito na ponte Vasco da Gama, devido ao corte de duas faixas no sentido Lisboa -- Montijo, apesar de "aparatoso", apenas provocou um ferido ligeiro.

Segundo a GNR, o acidente ocorreu cerca das 18:30 e envolveu duas viaturas ligeiras.

"Um carro captou. Foi um acidente aparatoso", indicou.

O condicionamento do trânsito está a provocar "algum constrangimento, por ser hora de ponta", referiu a mesma fonte, acrescentando que no local do acidente está uma patrulha da GNR.

De acordo com fonte da concessionária da Ponte Vasco da Gama, as duas faixas cortadas são a via da esquerda e a via central, pelo que o trânsito está a circular apenas na via da direita.