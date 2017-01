Câmara de Lisboa nega ter despejado Universidade para a Terceira Idade

Ontem às 23:16 Facebook

A Câmara de Lisboa recusou hoje ter despejado a Universidade Internacional para a Terceira Idade (UITI) das instalações que ocupa junto à praça Luís de Camões, falando em "problemas estruturais" no prédio da instituição.

"Não há indicação de despejo, há uma necessidade de fazer uma obra perante um relatório técnico que indica que há uma ameaça estrutural sobre o edifício", disse o presidente do município, Fernando Medina (PS), durante a reunião pública do executivo.

Segundo o autarca socialista, os danos no imóvel, atestados em vistorias feitas pelos serviços municipais, decorrem "da utilização que os bombeiros fizeram" da parte do prédio que ocupavam.

A UITI é gerida pela Fundação Celeste e Herberto de Miranda (criada pelos tios de José Varella Miranda, atual reitor) e ocupa, desde a sua criação há quase 40 anos, o rés-do-chão e o primeiro andar do prédio número 85 da Rua das Flores, propriedade da Câmara de Lisboa, num total de 600 metros quadrados.

A universidade já havia pedido a cedência do segundo andar deste edifício, que foi emprestado à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Lisboa, para poder alargar as suas instalações e poder admitir mais alunos, mas o pedido foi indeferido.

Em janeiro de 2015, o diretor municipal de Gestão Patrimonial, António Furtado, comunicou à universidade que o pedido para cedência do espaço tinha sido indeferido por estarem "em curso um conjunto de ações para valorização e rentabilização da propriedade municipal".

Agora, a instituição teme que a mudança de instalações possa pôr em causa a continuidade deste projeto.

"A única razão pela qual a câmara se está a pronunciar sobre assunto é porque sabemos que há um problema estrutural de obras. Não há despejo nem vontade de usar o prédio" para outros fins, reforçou Fernando Medina.

O autarca apontou que, "se for vontade universidade voltar no fim das obras, volta", assim como pode também mudar para outro espaço do município "com menos escadas e próximo de transportes".

Segundo o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, as obras de reabilitação do imóvel ascendem a 190 mil euros.

Enumerando as opções dadas à universidade, Manuel Salgado falou em espaços na Alta de Lisboa, em Benfica, Entrecampos, no Intendente e em São Domingos de Benfica, todos eles situados junto ao transportes públicos.

Sobre a proposta da universidade, que se mostrou disponível para fazer as obras de melhoramento desde que isso abatesse nas rendas, o vereador indicou que está em "fase de avaliação".

Antes destas intervenções, o reitor da universidade, José Varella Miranda, disse no período destinado à intervenção do público que a instituição precisa de "uma solução urgente" e pediu para não retirarem aos cerca de 800 alunos "a esperança no futuro e a vontade de continuar a viver em Lisboa".

O tema foi também levado à reunião do executivo pela oposição - PCP, PSD e CDS -, que se mostrou preocupada por um possível despejo pôr em causa a continuidade da universidade.

"Estranho o conteúdo e a forma como a questão está a ser colocada", admitiu Fernando Medina.

Aprovada por unanimidade foi uma moção apresentada pelo PSD para que se salvaguarde a continuidade da UITI, naquelas ou noutras instalações.

Com a mesma votação foi aprovada, já na ordem de trabalhos, a atribuição de um apoio financeiro de 50 mil euros e logístico (avaliado em 10 mil euros) à Federação Portuguesa de Ténis, referente à organização da eliminatória da Taça Davis e do torneio Lisboa Open em Ténis, este ano.