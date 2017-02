Carnaval de Torres Vedras promove-se na capital

Hoje às 11:57 Facebook

O Carnaval de Torres Vedras, que espera este ano 350 mil visitantes, vai ser divulgado no sábado em Lisboa, através de uma "embaixada" liderada pelos reis da festa e com três centenas de foliões.

A comitiva, constituída por três centenas de mascarados e liderada pelos reis do Carnaval e pelo presidente da Câmara de Torres Vedras escolheu o comboio da Linha do Oeste para se deslocar a Lisboa, onde chega pelas 10.35 horas à estação do Rossio, seguindo-se um desfile pela Rua 1º de Dezembro, Rua do Carmo, Rua Nova do Almada, Rua de S. Julião, Praça do Município, Rua do Arsenal, Praça do Comércio, Praça D. Pedro IV e Estação do Rossio, de acordo com o programa da organização.

Estão previstos condicionamentos de trânsito naquelas artérias da capital.

Na Praça do Município, a comitiva vai ser recebida na Câmara de Lisboa pelo vereador Carlos Castro, que tem os pelouros da Segurança, Proteção Civil, Relações Internacionais e Mobilidade de Proximidade, em representação do presidente da Câmara, Fernando Medina.

A comitiva vai depois entregar à Cruz Vermelha Portuguesa, de forma simbólica, brinquedos angariados durante uma campanha de solidariedade, uma vez que o tema deste ano é "brinquedos e brincadeiras".

"O Carnaval mais Português de Portugal"

A iniciativa tem como objetivo promover o Carnaval de Torres Vedras junto da população e turistas, explicando as tradições daquele que é considerado o "Carnaval mais Português de Portugal", sem escolas de samba.

Os festejos atraem por ano cerca de 350 mil visitantes e geram receitas de cerca de 10 milhões de euros na economia local.

Com um orçamento de 650 mil euros, o evento decorre entre 24 de fevereiro e 01 de março com os habituais corsos diurnos, ao domingo e terça-feira, e noturnos, no sábado e na segunda-feira, em que desfilam milhares de foliões mascarados e oito carros alegóricos, conhecidos pela sátira político-social.

No monumento erguido este ano no centro da cidade, a chanceler alemã Merkel controla com o comando à distância o robô da austeridade e manipula as marionetas dos deputados europeus, a partir da varanda de uma casa de bonecas, descreve a organização em nota de imprensa.

O "brexit", o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, é também satirizado, fazendo do antigo primeiro-ministro David Cameron um boneco de saída do parlamento.

Da esquerda à direita, todos os primeiros-ministros portugueses formam o elenco de Pinóquios especialistas na arte da representação, enquanto os espetadores saem depauperados da peça que encenam.

Banqueiros como o antigo gestor do Banco Espírito Santo Ricardo Salgado aparecem sem nada, depois de todos os seus bens lhes ter sido penhorados.

Num ano em que o tema é "brinquedos e brincadeiras", nem os bonecos escapam à crise: a Barbie, por exemplo, é obrigada a prostituir-se para manter o nível de vida.

A Câmara candidatou em 2016 o seu Carnaval a Património Nacional Imaterial, o primeiro passo para vir a ser reconhecido como Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).