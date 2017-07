Colisão entre autocarro e elétrico faz dez feridos em Lisboa

Hoje às 21:35, atualizado às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre um autocarro e um elétrico provocou, este sábado à tarde, pelas 17.50 horas, na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, dez feridos ligeiros.

O acidente ocorreu no cruzamento entre a Avenida Ribeira das Naus e o largo do Corpo Santo, informa a Câmara Municipal de Lisboa, no seu site.

As vítimas resultantes do sinistro foram assistidas no local pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa, segundo o Diário de Notícias.

Ao local acorreram, 17 operacionais da corporação, apoiados por cinco viaturas, além de várias ambulâncias do INEM. No terreno, ainda decorrem trabalhos de remoção e limpeza.