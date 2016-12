Concertos de Ano Novo condicionam trânsito na Baixa

Hoje às 11:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O trânsito na Baixa de Lisboa vai sofrer alguns condicionamentos este sábado à noite devido aos concertos inseridos nas festividades da passagem do ano, mas o Metro vai funcionar toda a noite, indicou a Câmara Municipal.

Em comunicado, a autarquia avisa que a circulação automóvel vai ser interrompida a partir das 18 horas na Avenida Infante D. Henrique, Avenida 24 de Julho e na zona envolvente ao Rossio, Praça da Figueira e Terreiro do Paço, onde se vai realizar os concertos de Rui Veloso e Agir.

O trânsito será reaberto "logo que estejam garantidas as condições de segurança viária e pedonal, após a limpeza dos arruamentos envolventes".

O Metropolitano de Lisboa vai manter a Linha Azul em funcionamento durante toda a noite, estando abertas as estações da Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, Praça de Espanha, Marquês de Pombal, Restauradores, Baixa Chiado e Santa Apolónia.

A estação Terreiro do Paço encerra pelas 23.45 horas e as restantes linhas e estações da rede metro encerram no horário normal (01 horas).

No domingo, na sequência do concerto da Raquel Tavares, o trânsito vai ser cortado entre as 16 horas e as 20 horas na Avenida Ribeira das Naus.