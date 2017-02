Crianças já podem viajar gratuitamente em Lisboa

Paulo Lourenço Hoje às 12:25 Facebook

Twitter

Partilhar

As crianças até aos 12 anos já podem viajar gratuitamente na Carris e no Metropolitano de Lisboa, a partir desta quarta-feira, enquanto os passageiros com mais de 65 anos têm desconto de 60% no passe mensal.

Os descontos decorrem da passagem da gestão da empresa responsável pelos transportes da capital para a tutela da Câmara Municipal de Lisboa, consumada esta quarta-feira.

A medida anunciada por Fernando Medina, logo que foi conhecida a transferência da tutela, apanhou alguns idosos, com quem o JN conversou, de surpresa e muitos só daqui a algumas semanas vão beneficiar deste desconto, uma vez que têm ainda títulos carregados com validade até meados deste mês (os passes Navegante são válidos por 30 dias a partir da data do carregamento).

A situação apanhou também desprevenidos alguns pais de crianças com menos de 12 anos, apesar de nestes casos, a maioria já ter ouvido falar da oferta de passes para os filhos. "Só que ainda na terça-feira tentei informar-me sobre o que tinha fazer e nas bilheteiras ninguém sabia nada", referiu Ana Isabel, de 36 anos, moradora na zona dos Olivais.

A verdade é que na manhã desta quarta-feira os procedimentos foram normalizados e, tal como o JN constatou em vários pontos de venda, os passes gratuitos estão disponíveis para os menores de 12 anos e os descontos em vigor para os maiores de 65 anos.

No caso das crianças, estas têm apenas de pedir o cartão Viva Viagem, não sendo necessário efetuar qualquer carregamento mensal. Já os idosos, terão de ter o mesmo documento e recarregá-lo de 30 em 30 dias, pelo valor de 14,50 euros, cerca de 60% do valor normal daquele título de transporte.