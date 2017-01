Cristas reage à falta de apoio de Bagão Félix

Hoje às 18:16 Facebook

A candidata à Câmara de Lisboa do CDS-PP, Assunção Cristas, reagiu, esta segunda-feira, ao apoio do centrista Bagão Félix a Fernando Medina (PS), manifestando-se confiante, tranquila e motivada "por tantos apoios" recebidos das "mais diversas áreas políticas".

"Estamos no princípio. É natural que uns vão mais por um lado e outros por outro, mas eu estou muito confiante, tranquila, serena e motivada por tantos apoios que tenho recebido das mais diversas áreas políticas", afirmou Assunção Cristas.

A cabeça de lista do CDS à autarquia da capital e presidente centrista falava aos jornalistas após um encontro com dirigentes da Confederação de Turismo de Portugal, reunião que, de acordo com a própria, teve duas partes, uma sobre Lisboa e outra acerca do acordo de concertação social e a baixa da Taxa Social Única (TSU).

Em entrevista ao Diário de Notícias e à rádio TSF no domingo, o ex-ministro de governos PSD/CDS-PP Bagão Félix afirma que simpatiza com a ideia de Medina continuar à frente da Câmara Municipal de Lisboa, referindo-se ao autarca como "um jovem político" que tem sido "um bom presidente".

Confrontado com a candidatura da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, Bagão Félix respondeu: "Para votar numa autarquia voto em pessoas, independentemente do partido (?) Por acaso, o doutor Fernando Medina é do Partido Socialista, mas se não fosse também era capaz de votar nele, penso que tem feito um bom trabalho".