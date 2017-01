"Forte embate" de embarcação à entrada do cais causou 34 feridos

Paulo Lourenço com Sandra Alves Hoje às 09:24, atualizado às 11:42 Facebook

"Um embate muito forte" de uma embarcação quando se preparava para atracar no cais no Terreiro do Paço, em Lisboa, causou 34 feridos.

Trinta e quatro pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, quando uma embarcação da Soflusa, proveniente do Barreiro com 561 passageiros e quatro tripulantes, embateu à entrada do cais quando se preparava para atracar no Terreiro do Paço, em Lisboa.

"Não há notícia de feridos graves", disse o comandante do Porto de Lisboa, Paulo Isabel. Só uma mulher apresentava "sinais evidentes de uma fratura" numa perna, acrescentou.

Velocidade excessiva na manobra de aproximação ao cais e "fraca visibilidade" devido ao denso nevoeiro

Os feridos - 32 mulheres e dois homens - foram transportados aos hospitais de Santa Maria e São José para observação e uma mulher grávida foi encaminhada para a Maternidade Alfredo da Costa.

A "velocidade excessiva na manobra de aproximação ao cais" e "a fraca visibilidade" devido ao denso nevoeiro no momento do acidente, cerca das 08.30 horas, explicam o "forte embate" da embarcação na doca da Marinha, "do lado direito, à frente", segundo o comandante Paulo Isabel.

O que também contribuiu para o número de feridos registado é o facto de no momento da atracagem já existirem muitos passageiros de pé a aguardar a saída da embarcação. "Os passageiros nunca devem levantar-se dos seus lugares antes de a embarcação atracar", apela o comandante do Porto de Lisboa.

Passageiros nunca devem levantar-se dos seus lugares antes de a embarcação atracar

Luís Filipe, que seguia na embarcação da Soflusa com a mulher, confirma que "estava toda a gente em pé" quando aconteceu o embate, "uma pancada seca", numa altura de "muito nevoeiro". Ficaram entre 5 a 10 minutos à espera de auxílio, com "pessoas a chorar" e "nervosas".

No local estiveram bombeiros com fatos de mergulho "para o caso de alguém ter caído à água mas felizmente não foi necessário", sublinhou o comandante Paulo Isabel.

No local, além do capitão do Porto de Lisboa, estão a Polícia Marítima, elementos da Proteção Civil municipal, o INEM, 26 elementos dos Sapadores de Bombeiros de Lisboa, apoiados por oito viaturas, e os Bombeiros Voluntários de Lisboa.

Empresa anuncia inquérito para apurar as causas do acidente

As ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa decorreram com normalidade, tendo sido criado um corredor de segurança na estação fluvial para assistir os feridos e permitir a circulação normal de passageiros.

Segundo José Bagarrão, presidente do conselho de administração da Transtejo e da Soflusa, a embarcação Antero de Quental envolvida do acidente tem 15 a 20 anos e todas as inspeções em dia. Apesar dos danos sofridos, está em condições de navegar, tendo seguido para o Barreiro para reparação.

Questionado pelos jornalistas, José Bagarrão disse que o nevoeiro "é uma das hipóteses entre muitas que podem ter estado na origem do acidente", referindo que "a comissão de inquérito que vai ser nomeada pela empresa é que vai apurar as causas".

Sobre o condutor da embarcação, que esteve a prestar declarações às autoridades, "é uma pessoa experiente", garantiu o administrador. "Foi feito teste de alcoolemia e acusou zero", adiantou José Bagarrão.