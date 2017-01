Dezoito crianças hospitalizadas por causa da lagarta do pinheiro

L.P.W. Hoje às 16:32, atualizado às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezoito crianças foram hospitalizadas esta segunda-feira, com sintomas de urticária e manchas na pele. Eram todas alunas da Escola Básica do Bairro de São Miguel, em Alvalade, Lisboa.

Vinte e sete crianças da Escola Básica do Bairro de São Miguel apresentaram ao final da manhã desta segunda-feira manchas na pele, prurido e urticária, depois de terem estado a brincar com um ninho da lagarta do pinheiro.

O alerta foi dado pelas 12 horas e dezoito foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por um autocarro do Regimento de Sapadores dos Bombeiros de Lisboa. As restantes foram assistidas no local e não precisaram de ir até ao hospital.

Ao JN, fonte dos Bombeiros Lisbonenses avançou que a causa da alergia terá sido mesmo o contacto com a lagarta do pinheiro. No local estiveram ainda os Bombeiros Voluntários de Lisboa e uma viatura do INEM com um enfermeiro.

A mesma fonte, bem como fonte da escola, referiu ainda que a situação já está completamente controlada.