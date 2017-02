Carlos Lopes: "É um orgulho ver o meu nome neste pavilhão"

Paulo Lourenço Hoje às 17:28 Facebook

Carlos Lopes, o primeiro português a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, nos Estados Unidos, em 1984, completa este sábado 70 anos e disse ao JN estar "orgulhoso" por ver o seu nome no emblemático pavilhão.

"É espetacular ver este edifício lindíssimo voltar a estar aberto às pessoas, depois de tantos anos a degradar-se", desabafa o campeão olímpico, que terá ali em exposição permanente cerca de 300 peças alusivas à sua carreira. "Está muito bonito", repete.

Aos 70 anos, Carlos Lopes confessa que já não entra em corridas, mas mantém a boa disposição e a humildade que sempre o caracterizaram. "Correr agora só quando é preciso andar um bocadinho mais depressa para atravessar a rua e, mesmo assim, viva o velho", afirma, entre gargalhadas. Mas espera que a exposição alusiva à sua carreira seja "uma fonte de inspiração" para os mais novos.

"Espero que aprendam como é preciso trabalhar e saber tomar as opções corretas", disse ao JN, assumindo que se sente muito feliz por recordar neste espaço a sua carreira no mundo do atletismo. E também orgulhoso por o emblemático pavilhão manter o seu nome, que foi atribuído em 1984, após a vitória na maratona dos Jogos Olímpicos.

"Quem é que não fica orgulhoso ao ver o seu nome num pavilhão ou numa rua? É um reconhecimento que sabe sempre bem", diz o homenageado.

Visitar a sua exposição deixa, por isso, uma sensação de bem estar ao campeão olímpico. "Ao rever tudo isto, sinto que valeu a pena tanto empenho e é sempre bom lembrar aos portugueses a vida dos seus grandes campeões", conclui.