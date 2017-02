Hotel Sheraton em Lisboa evacuado devido a incêndio

Hoje às 14:01, atualizado às 14:46 Facebook

Hóspedes e funcionários do Hotel Sheraton, em Lisboa, foram retirados do edifício esta terça-feira, devido a um alerta de incêndio. Três pessoas foram assistidas por inalação de fumo.

O fogo terá começado no 21.º andar do edifício, cerca das 13.10 horas, e perto das 14 horas as chamas ainda não estavam extintas, disse fonte do Sapadores Bombeiros de Lisboa. Três pessoas foram assistidas por inalação de fumos.

A mesma fonte precisou que uma das vítimas é do sexo masculino, de nacionalidade sueca, não sabendo adiantar mais informações acerca das outras duas, nem acerca da gravidade do estado em que se encontram.

No local, na zona de Picos, estão oito viaturas e 25 homens do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, bem como PSP e Proteção Civil.