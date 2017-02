Incêndio em prédio de Lisboa faz seis feridos

Hoje às 18:25, atualizado às 20:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira à tarde, num incêndio que deflagrou num prédio da Ameixoeira, Lisboa.

O alerta das chamas que deflagraram numa divisão do terceiro andar de um prédio na rua Tito de Morais, na Ameixoeira, foi dado às 16.40 horas e fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) disse à agência Lusa que o fogo foi dado como extinto às 17.02 horas.

A mesma fonte explicou que mais tarde se registou "um reacendimento no piso superior" e que se registaram "seis feridos por inalação de fumo".

As vítimas do incidente são um homem de 30 anos, um rapaz de 12 anos e quatro mulheres com 90, 73, 57 e 52 anos, revela o "Diário de Notícias".

De entre as vítimas, cinco foram transportados ao hospital e uma encontrava-se a receber assistência no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Foram mobilizados para o local seis viaturas e 21 operacionais.