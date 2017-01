João Ferreira é o candidato da CDU a Lisboa

Hoje às 10:53, atualizado às 11:44 Facebook

O comunista João Ferreira, atualmente vereador da Câmara de Lisboa e deputado no Parlamento Europeu, é o candidato da CDU à presidência do município da capital nas eleições autárquicas deste ano.

"As próximas eleições autárquicas poderão significar, em Lisboa, o fecho de um ciclo. Dezasseis anos depois, a opção é entre mais do mesmo ou o início de um novo ciclo, de mudança, de desenvolvimento e de progresso", disse o candidato, em conferência de imprensa, nos Paços do Concelho.

Segundo João Ferreira, que é vereador no município, a candidatura da CDU "corporiza esta oportunidade".

Nas autárquicas de 2013, a CDU (constituída pelo PCP e pelo Partido Ecologista "Os Verdes") arrecadou 9,58% dos votos, o equivalente a 22.519, conquistando assim dois mandatos, um deles atribuído a João Ferreira e outro a Carlos Moura.

À frente ficaram o PS - cuja lista integrou os movimentos "Cidadãos por Lisboa" e "Lisboa é muita gente" -, com 50,91% (116.425) dos votos e 11 mandatos, e a coligação PSD/CDS-PP, com 22,37% (51.156) dos votos e quatro mandatos.

Nas eleições de 2009, a CDU elegeu um vereador.