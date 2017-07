Morreu taxista que atropelou peã e se despistou na 24 de Julho

Ontem às 23:59, atualizado hoje às 00:00 Facebook

O taxista que esta sexta-feira atropelou uma mulher e depois se despistou na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, indo embater num poste, acabou por morrer no hospital, informou a Polícia de Segurança Pública.

"O senhor foi transportado para o hospital, mas não resistiu e acabou por falecer pelas 21:00", adiantou à Lusa o oficial de serviço do Comando de Lisboa da PSP.

Pelas 18:45, deu-se o acidente no sentido Cais do Sodré-Algés, junto do viaduto com a Avenida Infante Santo, quando o taxista, com idade compreendida entre os 50 e os 60 anos, atropelou uma mulher com 45 anos e, depois, despistou-se e embateu contra um poste.

Devido à forte colisão da viatura contra o poste, o condutor do automóvel entrou em paragem cardiorrespiratória, tendo sido "bastante complicada" a sua reanimação, feita com sucesso num primeiro momento, no local.

Porém, algum tempo depois, o homem em causa acabou por morrer no hospital, enquanto a vítima do atropelamento ficou ferida sem gravidade e foi assistida no Hospital de São José.