Quiosque da Saúde chega a Arroios

Lisboa vai contar, a partir desta terça-feira, com um novo "Quiosque da Saúde" que vai funcionar no Jardim Constantino, em Arroios. É o quarto projeto do género, dinamizado pela Associação Conversa Amiga, com o apoio da Junta de Freguesia local.

O novo Quiosque da Saúde vai funcionar como um "mini consultório" de rua, onde vai ser possível fazer o rastreio da pressão arterial, diabetes, colesterol e triglicéridos e ainda testes de gravidez, de urina, eletrocardiograma (3 canais), remoção de pontos, cuidados com os pés, entre outros cuidados, especialmente importantes numa freguesia de população envelhecida.

"Este projeto nasce da necessidade de criar uma resposta eficaz, considerando que a falta de acesso facilitado à saúde na cidade de Lisboa afeta milhares de pessoas idosas e pode ter como consequência um nível significativo de sofrimento, inatividade e isolamento destas pessoas", explicou ao JN, a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins.

Segundo a autarca, o projeto destina-se à comunidade em geral, no entanto, destaca que "terá um maior enfoque junto das populações mais vulneráveis, nomeadamente idosos e pessoas em situação de sem abrigo".

Segundo os Censos 2011, aproximadamente 30% dos residentes de Arroios têm mais de 65 anos, sendo que a freguesia apresenta um índice de envelhecimento superior à média da cidade de Lisboa. Essa é também uma das razões que explicam o apoio entusiástico da Junta ao projeto.

"É essencial implementar uma resposta que permita o acesso facilitado e próximo à saúde a pessoas com maior dificuldade de mobilidade e/ou que se encontrem em situação social desfavorecida", observa Margarida Martins.

O Quiosque da Saúde, cujo horário de funcionamento ainda não está totalmente definido, é inaugurado pelas 11 horas desta terça-feira.