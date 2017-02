Taxis acusam motorista da Uber de atropelamento

Hoje às 23:20 Facebook

As associações representativas dos taxistas denunciaram, esta sexta-feira, o atropelamento de um destes profissionais na última madrugada, em Lisboa, alegadamente por um condutor ao serviço da plataforma eletrónica de transporte individual Uber. A Uber e o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP afirmaram desconhecer a situação.

"Um motorista da Uber atropelou deliberadamente Paulo Jorge Silva Carvalho, profissional de táxi, e no momento da fuga ainda chocou de frente com um carro de uma médica que vinha em sentido contrário", acusou um comunicado assinado por Carlos Ramos, presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT).

Contactada pela Lusa, a Uber diz desconhecer a situação. "A Uber não tem conhecimento deste incidente. Lamentamos e condenamos, como sempre temos feito, qualquer ato de violência independentemente de quem o pratica. Permanecemos sempre disponíveis para colaborar com todas as autoridades de forma a contribuir para a proteção da segurança pública", referiu a Uber Portugal, em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Ao final da tarde, cerca de 500 taxistas pararam o seu serviço no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa "para manifestar a sua solidariedade", disse, ao JN, no local, Carlos Ramos. A paragem dos taxistas durou cerca de duas horas. "É uma paragem simbólica mas se o Governo nada fizer num tempo próximo existirão mais situações de paragem".

Junto à zona de chegadas do aeroporto, Rodolfo Melo, também da FPT, disse ao JN que a sua associação teve conhecimento do caso "através das redes sociais". Segundo o representante dos taxistas, "o meu colega chamou-lhe a atenção por estar a apanhar um cliente indevidamente e o motorista da Uber foi atrás dele".

Ao início da noite, viveu-se alguma agitação junto à zona de partidas do aeroporto, com taxistas exaltados a quererem bloquear supostas viaturas da Uber.