Taxista em estado grave após atropelamento com despiste em Lisboa

Um atropelamento, seguido de despiste, ocorrido esta sexta-feira pelas 18.45 mhoras na Avenida 24 de julho, em Lisboa, provocou dois feridos, um ligeiro e um grave, que foram transportados para o Hospital de São José.

O acidente deu-se no sentido Cais do Sodré-Algés, junto do viaduto com a Avenida Infante Santo, quando um taxista com idade compreendida entre os 50 e os 60 anos atropelou uma senhora com 45 anos e, depois, se despistou contra um poste.

Devido à forte colisão da viatura contra o poste, o condutor do automóvel entrou em paragem cardiorrespiratória, tendo sido "bastante complicada" a sua reanimação, feita com sucesso, segundo a informação transmitida à Lusa pelo Comando de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP).