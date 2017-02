Despiste mata taxista em Lisboa

Hoje às 10:42, atualizado às 11:41 Facebook

Um despiste de um táxi provocou, este sábado de manhã, a morte do condutor, na Rua Dr. Gama Barros, em Lisboa.

O veículo, que transportava uma passageira, despistou-se sozinho, acabando por capotar e embater em cinco viaturas. A vítima, de 50 anos, morreu no local. O segundo ocupante do táxi ficou ferido e foi transportado para uma unidade hospitalar, de acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

O despiste ocorreu por volta das 8.40 horas deste sábado, na zona do Areeiro, sendo ainda desconhecidas as causas que o motivaram.

A mesma fonte disse que o trânsito esteve condicionado enquanto a viatura não foi removida e durante a limpeza da via, estando, no entanto, já tudo normalizado.