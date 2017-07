CDS-PP já tem candidato à Câmara de Loures

Ontem às 21:53 Facebook

O advogado Pedro Pestana Bastos é o candidato do CDS-PP à presidência da Câmara Municipal de Loures, depois de o partido ter retirado o seu apoio a André Ventura.

"É um político com traquejo", afirmou a presidente da Concelhia de Loures do CDS-PP, Lizette Carmo, acrescentando que está "confiante" com a candidatura do advogado Pedro Pestana Bastos: "É uma boa escolha", ele é da Concelhia".

O advogado Pedro Pestana Bastos também confirmou à Lusa a candidatura pelo CDS-PP à Câmara Municipal de Loures.

O CDS-PP anunciou que iria seguir "um caminho próprio" nas eleições autárquicas em Loures, abandonando a coligação com o PSD, encabeçada por André Ventura, expressando "profundo incómodo" pela forma como o candidato se referiu à comunidade cigana.

Entre outras referências, André Ventura afirmou numa entrevista publicada na semana passada pelo jornal "i" que há pessoas que "vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado" e que acham "que estão acima das regras do Estado de direito", considerando que tal acontece particularmente com a comunidade cigana.

Já depois do anúncio do CDS-PP, fonte da direção do PSD disse à Lusa que o partido mantém o apoio ao candidato à Câmara Municipal de Loures.

Nas próximas eleições autárquicas, marcadas para 1 de outubro, concorrem à presidência da Câmara de Loures Bernardino Soares (CDU), Sónia Paixão (PS), André Ventura (coligação PSD e PPM), Fabian Figueiredo (BE) e Pedro Pestana Bastos (CDS-PP).