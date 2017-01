Hoje às 10:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente no IC19, junto ao Fórum Sintra, no sentido Lisboa-Sintra, estava às 9.30 horas desta segunda-feira a provocar o condicionamento do trânsito no local, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Segundo a Infraestruturas de Portugal o acidente ocorreu entre as 8 horas e as 8.15 horas envolvendo vários ligeiros e um pesado, desconhecendo a existência de feridos.