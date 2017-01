Concerto em "video mapping" no Palácio de Queluz

Hoje às 19:03, atualizado às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A conclusão da primeira campanha de restauro do Palácio de Queluz, num investimento de 2,9 milhões de euros, será assinalada com um concerto em "vídeo mapping", de 20 a 22 de janeiro.

A primeira campanha de restauro consistiu na devolução ao palácio da cor original (azul-cobalto), recuperação de fachadas, vãos e coberturas, adaptação de parte do pavilhão Robillion para serviços e eventos e primeira fase de reabilitação do jardim botânico, anunciou a Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML).

Para assinalar a conclusão das obras será projetado o espetáculo virtual "Regresso ao Palácio - A Viagem Concerto" nas fachadas exteriores do monumento, que é uma referência da arquitetura palaciana da segunda metade do século XVIII.

A primeira fase do projeto global de recuperação dos jardins e do Palácio Nacional de Queluz, iniciada em 2012, orçou em cerca de 2,9 milhões de euros, incluiu a adaptação do piso térreo do pavilhão Robillion (inacabado desde a reconstrução após o incêndio de 1934) a cafetaria, auditório e espaço para apoio a eventos.

O restauro das fachadas, vãos e cantarias visou devolver a harmonia cromática e a integridade dos revestimentos exteriores ao monumento, envolvendo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e, posteriormente, o Laboratório Hércules, da Universidade de Évora.

"A cor azul nas fachadas do palácio é corroborada por uma aguarela existente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e datada de 1826, que mostra molduras relevadas com painéis de cor amarela", adiantou a nota da PSML.

A empresa explicou que a recuperação das coberturas visou resolver problemas de infiltrações, com substituição do sistema de drenagem por novas caleiras em cobre e manutenção das telhas originais sempre que possível, com recuperação da estrutura em madeira da cobertura do pavilhão D. Maria.

A primeira fase de recuperação do jardim botânico contemplou a reconstrução de quatro novas estufas, recuperação dos painéis azulejares e da cantaria do lago central e estatuária, enquanto a segunda fase "envolverá a plantação da coleção botânica nos canteiros e de ananases nas estufas", refere-se na nota da sociedade.

O concerto em "vídeo mappping", com duração de 45 minutos, será exibido entre 20 e 22 de janeiro, às 19 horas, 21 horas e 22.30 horas, composto por temas de Händel, Bocherini e Mozart, tocados pela orquestra Divino Sospiro. A entrada é livre.

Mais de duas dezenas de músicos foram filmados em estúdio e são projetados na fachada, inseridos em animações a duas dimensões e em 3D, concerto complementado com uma projeção 360º na estátua de D. Maria I.

A PSML é uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, criada em 2000, na sequência da classificação da Paisagem Cultural de Sintra pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência), para gerir os parques e monumentos de Sintra.